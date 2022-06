Arrojan hielos a Nodal en pleno concierto y él los corre: "sácalos a la chin..." (VIDEO)

El famoso cantante Christian Nodal dio un concierto en Bolivia, en donde sus fans lo recibieron arrojándole hielos al escenario, lo cual hizo que el intérprete de ‘ya no somos ni seremos’ explotara.

De acuerdo con un par de video compartidos en Tik Tok, se puede apreciar el momento en el que a Christian Nodal le arrojan hielos al escenario, mientras ofrecía un concierto en Bolivia.

Aparentemente, esto debido a que el cantante de 23 años salió al escenario algo retrasado, situación que habría molestado a sus fans.

Sin embargo, tras arrojarle hielos, Christian Nodal, pidió que sacaran a los agresores y les devolvieran sus entradas.

“Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… Respeten por favor” dijo Christian Nodal.