Conoce a la mexicana que se coronó como Miss Indígena Universo 2022 (FOTOS)

Silvia Jim, originaria de la comunidad amuzga de Zacualpan, municipio de Ometepec, Guerreo, se coronó como Miss Indígena Universo 2022.

A través de sus redes sociales, Silvia compartió que el pasado mes de abril se coronó en Panamá como Miss Indígena Universo 2022.

La joven, originaria de la comunidad Amuzga de Zacualpan, ubicada en el municipio de Ometepec, Guerrero, representó a México logrando conquistar a los jueces con su inteligencia y belleza.

Dicho certamen destaca la identidad de los pueblos originarios, a través de la danza, tradiciones, música y la conservación de la lengua natal de cada una de las participantes.

Antes de su participación en Panamá, Jim compitió en 2 certámenes locales: Miss Indígena Amuzga de Guerrero y Oaxaca (2015), y Miss Indígena Universo México (2019) y en ambos ganó.

“Lo que me inspiró es mi orgullo. Desde los 5 años, me gustaba mucho el mundo del modelaje, la fotografía y siempre participaba en los eventos culturales de mi pueblo, en los que destacaba mi cultura y mis raíces. Mientras estudiaba exhibía las ropas de las mujeres indígenas, y fotógrafos internacionales me utilizaban para sus prácticas profesionales”, relató Jim en entrevista con El Heraldo Digital.

Luego de que Silvia diera a conocer en sus redes sociales que sería la representante de México en el certamen internacional, comenzó a recaudar fondos para participar en Panamá, pero en lugar de recibir apoyo, recibió comentarios hirientes y discriminatorios.

“Si no tienes dinero, para qué vas, déjalo, no vayas”; ¿Por qué vas a concursar en un certamen de belleza? mejor sigue haciendo lo que haces en tu pueblo”, decían algunas de las críticas que le llegaban a la guerrerense.

“Cuando leí esos comentarios, me dolió muchísimo. Es muy lamentable que mi país me trate de esa manera. Vivimos en un país donde un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano; es un problema real, y no solo yo lo he vivido, lo peor es que muchas otras personas sí dejan sus sueños por ese tipo de críticas y por tanta discriminación que existe”, lamentó entre lágrimas.