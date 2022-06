¡Como dos gotas de agua! Así luce el hijo de Ricky Martin, es muy parecido al cantante

Tal parece que Ricky Martin volvió a nacer en uno de sus hijos, pues el pequeño Renn se parece muchísimo al cantante puertorriqueño.

Fue su esposo Jwan quien compartió en su cuenta de Instagram una foto con Renn, quien luce una larga melena despeinada.

Ricky no resistió y comentó: "Mi vida", junto a un emoticon con ojos encorazonados. Y no es para menos, el cuarto hijo de la pareja tiene un impresionante parecido con el intérprete de "La mordidita", y sus seguidores no lo dejaron pasar.



"Volviste a nacer con Reen y uno de tus hijos más grandes". "@ricky_martin idéntico a ti cuando eras un niño". "¡@ricky_martin es igual a vos!", se lee.



Recientemente el puertorriqueño compartió una foto de sus inicios artísticos, cuando tenía 12 años y ensayaba una coreografía.

Martin tiene dos hijos gemelos, Valentino y Matteo, nacidos en 2008 mediante gestación subrogada. Tras su matrimonio con Yosef, la pareja informó que el 31 de diciembre de 2018 nació su hija Lucía, y el 29 de octubre de 2019 su hijo Renn.

Su única hija, Lucia, aparece corriendo en la playa en un video en el que la cantante disfruta de su pequeña.

