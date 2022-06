Natanael Cano amenaza a sus fans por grabarlo (VIDEO)

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, está en polémica nuevamente en esta ocasión, amenazó a sus fans de entregarlos a las autoridades si no se iban de su propiedad.

A través de un video, se escucha a Natael Cano señalando que si alguien lo grababa iba a llamar a la policía.

"Yo no me dedico a tomarme fotos”, reiteró a las personas que fueron a su casa. Por su parte, los seguidores del cantante le contestaron que no eran cholos y si les daban 500 pesos se iban.

En instagram había compartido que solo en el escenario era donde podían pedirle este tipo de contenido al ser su espacio de trabajo.

"Si me vez patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, hahah no funciona así bebés, perdón", escribió.