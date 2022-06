Presidente del Barcelona defiende a Piqué tras separación con Shakira: “está sufriendo mucho”

Gerard Piqué se encuentra nuevamente en polémica, luego de que se confirmara el término de su relación con Shakira por una supuesta infidelidad de él a la colombiana. Sin embargo, el presidente del Club Barcelona, Joan Laporta salió a decir que su delantero “está sufriendo mucho”.

Tras la separación, Piqué ha sido atacado por fanáticos en redes sociales, así como ha sido perseguido por la prensa, quienes lo han visto de salir de fiesta y aparecer acompañado de una mujer.

Por tal motivo, Laporta decidió hablar del tema, asegurando que su delantero está pasando por un mal momento, pero es una buena persona.

Además, el presidente del club dijo que conoce personalmente a Gerard Piqué, y todo aquello que está diciendo la prensa es falso, por lo que pide a fanáticos apoyar a su delantero.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”, concluyó.