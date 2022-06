¡Sorpresa! Danna Paola revela que protagonizará el Pride 2022 (VIDEO)

La cantante y actriz Danna Paola sorprendió a sus seguidores de la comunidad LGBT+ al revelar que participará en la marcha del Orgullo en la Ciudad de México.

De acuerdo con un ‘En Vivo’ que realizó la cantante, se mostró muy emocionada, ya que será la protagonista del carro conmemorativo de TikTok, la famosa plataforma de videos.

El evento se celebrará este sábado 25 de junio en las principales calles de la Ciudad de México.

Danna también expresó que le entusiasma enormemente poder celebrar el amor en todas sus formas, una causa que apoya desde hace varios años.

“Ya falta poquito, ya lo dije… ya lo puso TikTok, ¡listo! Estoy lista para celebrar el amor, no saben la ilusión que me hace, o sea, “heavy”, me estoy preparando “heavy””, agregó.