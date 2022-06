Natanael Cano corre a sus fans de su casa y los amenaza con echarles a la policía (VIDEO)

Natanael Cano se vuelve a convertir en tendencia por correr a sus fans y amenzarlos con mandar a la policía, apelando que no se tomará fotos porque no es un objeto.

A través de redes sociales, circula un video en el que sus fans rodean la casa del cantante sonorense, quienes tienen múltiples demandas para él.

Sin embargo, el cantante dice: "ya dejen de grabar, güey, les vamos a mandar a la policía", causando que continúa el bullicio al rededor de él y alguien le pida 500 pesos para irse.

Este video, que ronda por lo menos desde el 11 de junio en redes, coincide con la publicación den Natanael Cano en Instagram, en la que pedía que no le hablaran sus fans mientras estuviera en la calle.

"Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humanos fuera del trabajo y vienen ustedes

a meterme a trabajar otra vez. HAHAHA no funciona así bebes, perdón", escribió en su cuenta de Instagram.