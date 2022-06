VIDEO: Ángela Aguilar entra en pánico por que le regalan dinero en TikTok

Ángela Aguilar se ha vuelto viral por su reacción durante un en vivo que realizó en TikTok, pues sus fans le mandaron regalos, lo que la estresó por lo que pidió que no le mandaran dinero.

La cantante tiene más de 9 millones de seguidores en TikTok, por lo mismo su reacción tras ver que recibía dinero no tardó mucho en hacerse viral.

La cantante de 18 años empezó a recibir regalos de fans durante su transmisión, por lo que pidió que no le enviarán dinero, que no hacía la transmisión para pedir “regalos”.

“Esto no es para que manden dinero, si esto es para dinero, por favor no me lo mande. No quiero que me manden dinero, quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero”