Galilea Montijo causa revuelo; confiesa que sí podría enamorarse de una mujer (VIDEO)

La famosa conductora Galilea Montijo, volvió a causar revuelo luego de que confesara que ella es “heteroflexible” y que sí podría tener una relación amorosa con una mujer.

Fue durante un programa de “Netas Divinas” que Galilea Montijo fue cuestionada sobre si ella podría enamorarse de una mujer, a lo que ella respondió sin pensar que sí.

“Sí, sí me podría enamorar de una mujer porque qué a gusto, digo claro que sí, ahorita no”, comentó Montijo.

En este sentido, Galilea Montijo aclaró que sí le podrían gustar las mujeres, pues todas las personas tenemos un lado femenino y masculino:

Las declaraciones de la famosa de inmediato generaron especulaciones sobre si es verdad que salió Maca Carriedo.

Hace algunos meses, en entrevista para el canal de YouTube ‘En Shock’, Maca Carriedo habló sobre la presunta relación amorosa que –dijeron– tuvo con Galilea Montijo.

De acuerdo con su testimonio, ella no aclaró nada porque no hay nada qué aclarar. Dijo que ella está enfocada en su trabajo y en lo que le falta por hacer:

“No tengo nada que aclarar. Por eso no hablé. Yo me dedico a lo mío, a mi chamba. No tengo nada que aclarar, lo que si tengo es mucho que hacer y mucho que chambear”, compartió.