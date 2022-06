VIDEO: Belinda se pone mal en pleno concierto y desata preocupación en sus fans

Belinda regresó a México para presentarse este fin de semana en el Machaca Fest de Monterrey, Nuevo León, sin embargo, en medio del concierto comenzó a sentirse mal.

A través de un video que circula en redes sociales, se puede ver a la joven cantante muy animada, cuando de pronto comenzó a sentirse mal.

Y es que la también actriz contó que se había mareado debido a las largas horas de vuelo, el cambio de horario y el cansancio, pero aun así dijo que no se detendría e incluso animo a sus seguidores a ayudarla a cantar.

"Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de cinco horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón", expresó la exnovia de Christian Nodal.