'Falta empatía en este mundo' Nodal llora con sus fans en pleno concierto (VIDEO)

Christian Nodal vuelve a ser tendencia, esta vez porque rompió en llanto durante uno de sus conciertos.

Por medio de un video que circula en redes, se puede ver a Nodal en un concierto que presentó en Colombia con su “Forajido Tour”, donde aprovechó para abrir su corazón y compartir con su público cómo se encuentra emocionalmente.

El cantante agradeció por el recibimiento que le dieron, pues confesó que tenía miedo de que estuvieran enojados con él por las cosas que se dicen en algunos medios; incluso aseguró que la prensa no lo quiere.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo.