“Quise tirarme desde un segundo piso”: Nodal confiesa que atentó vs su vida

El cantante de música regional, Christian Nodal, recién apareció en la portada de la revista Rolling Stone, donde habló de su éxito y de lo complicado que fue su infancia.

Nodal no tuvo una relación cercana con sus padres, pues quien se hacía cargo de él y sus hermanos fue su abuela, ya que su papá estaba siempre trabajando y su mamá sufría epilepsia, por lo que esa situación lo llevó a pensar en querer lanzarse de un segundo piso.

"No había papa, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ¡Christian! ¡Chamaco pendejo!", dijo el cantante, quien una vez que se mudó a Estados Unidos vivió momentos de angustia.

"Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando", comentó el cantante a la publicación, a la cual también reveló que le gustan los trajes de charro que suelen utilizarse en la música regional, pero también otras cosas.

"A muchas personas les molesta mi estética, pero al mismo tiempo ven que está haciendo lo que le hace feliz, o sea, él es él... es muy bello tomar riesgos, que no son riesgos al final, el que ama lo que hace, nunca pierde”.