¡Ya superó a Zague! Captan a Paola Rojas con nuevo galán en el aeropuerto (VIDEO)

La conductora de noticias, Paola Rojas, fue captada con un nuevo galán de nombre Marcelo Imposti, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez antes de tomar un vuelo para tomarse unas vacaciones luego de su divorcio con Luis Roberto Alvez “Zague” en 2019.

Fue a través del programa Ventaneando, quienes difundieron las imágenes de Paola Rojas y Marcelo Imposti en las instalaciones del aeropuerto, la conductora dijo estar muy feliz y contenta con la vida que le dio otra oportunidad de salir adelante.

Paola Rojas mencionó, que saldría de viaje con su nuevo galán, para tomarse un descaso breve ya que ha estado con mucho trabajo por lo que se tomará un respiro de sus obligaciones para disfrutar con Marcelo Imposti.

“Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando, sí ocupo descanso, pero ahorita por lo pronto no habrá esa oportunidad. Ya prontito sí me voy con mis hijos a descansar unos días y a jugar mucho con ellos y a disfrutarlos, por lo pronto ahora me voy un fin de semana… no tan solita”, dijo la conductora de noticias de Televisa.