¡Hay que tener talento! Christian Nodal lo hace de nuevo, ahora critica canción de Bad Bunny

Ya es costumbre que el cantante Christian Nodal este envuelto en polémicas, pues ahora sutilmente apuntó contra Bad Bunny, el artista más escuchado en plataformas de streaming como Spotify.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pend…s y decir estup…s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como: ‘si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, explicó en una reveladora entrevista con Rolling Stone.

Cabe mencionar que el siguiente material discográfico de Nodal será especial para él, por lo que ya está trabajando en incluir diversos ritmos latinos que centren atención a la cultura y los sonidos con los que creció.

Es por ello que se acercará a la cumbia, la salsa, la bachata e incluso los tumbados ya que asegura que la música es un ciclo que pone de moda a uno u otro género. “Creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz”, afirmó.

Con la intención de dar mensajes de amor y sanar a las personas es que uno de sus deseos es que nunca muera el romanticismo en medio de una industria que se ha ido acostumbrando a consumir de manera más rápida.

“Me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”, argumentó.