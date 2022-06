Fernando del Solar había firmado carta de voluntad anticipada: "déjenme volar" (VIDEO)

Hace cuatro años, Fernando del Solar dijo que en caso de que terminara en el hospital quería ser desconectado de cualquier aparato que lo mantuviera con vida, y firmó un documento llamado ‘voluntad anticipada’.

Fue a través de una entrevista que otorgó para Sale el Sol, que el argentino contó que cuando estuvo muy grave de salud decidió firmar una voluntad anticipada.

El actor murió este jueves 30 de junio a los 49 años de edad luego de una larga batalla contra el cáncer.

“La voluntad anticipada es una carta donde uno aclara en uso de todas sus facultades que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir. Que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado”, dijo el actor.

“Ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente”, dijo.

En esos momentos el conductor de Venga la Alegría habló con su familia y novia sobre la existencia de esta carta.

“Se llama voluntad anticipada y he hablado con mi familia. Mi carta de voluntad anticipada está firmada y mis papás no sabían, fue muy fuerte, pero a su vez mis papás, hermanas y todos agradecieron que estuviese eso porque no tienen que tomar esa responsabilidad. Se enteraron apenas que tenía la voluntad anticipada”, mencionó Fernando del Solar.

Dijo que tomó esta decisión para no preocupar a su familia en caso de que el actor pase por esta situación.

Finalmente dijo que hace dos años firmó la carta sin antes avisar a su familia, pero si en algún futuro le llega a pasar algo, su novia ya sabe que debe hacer.

“Desgraciadamente en el momento todo pasó tan rápido que no tuve la oportunidad de decirle a mi familia que había una carta, no tienen que ser responsables de nada y ahora ya lo saben. Hay una negación y no es fácil hablar de eso, pero ya lo pudimos hablar y ya Ana (su novia) sabe qué hacer en caso de, pero toco madera para que no vuelva a pasar”, dijo Fernando del Solar.