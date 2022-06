Raquel Bigorra rompe en llanto tras partida de Fer del Solar: trabajar con él era un regalo (VIDEO)

La famosa, Raquel Bigorra, derramó lágrimas, tras la muerte de Fernando del Solar, quien fallecí esta tarde después de una lucha contra el cáncer.

A través de un vdeio, Raquel Bigorra, aseguró que tiene muchos recuerdos con él, mencionó que la noticia de su partida la tomó por sorpresa, pues ella juró que "había librado la batalla" (contra el cáncer). Incluso dijo que ella estuvo cuando le comenzó a faltar el aire y no sabía en ese momento lo que le pasaba.

"Me tocó verlo luchar... más allá de la enfermedad, que sí me tocó verla, pasarla duro, lo recuerdo con esa sonrisa y con esa alegría y galanura era un hombre tan guapo y trabajar con él era un regalo, la verdad que sí", afirmó la cubana para las cámaras de De Primera Mano.

Raquel Bigorra aseguró que el trabajo los hizo coincidir y que esto generó que se diera una amistada cercana, pues se confesaban cosas personales como cuando se enamoró por última vez. Incluso, en un viaje que realizó a Cuba para tratar su enfermedad le hizo el favor de llevarle algunos objetos a su familia.

Fue precisamente en este recuerdo cuando Raquel Bigorra comenzó a derramar las lágrimas, pues a pesar de que Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre real del también actor, estaba enfermo y le dieron un mal diagnóstico lo tomó con mucho humor:

"No, el médico me dijo que ya me fuera mandando a hacer el traje, me dice, que ya tengo los días contados ¡tú crees? Fui hasta Cuba para que me digas eso y yo le decía: Fernando no le hagas caso al médico cubano, qué va a saber, tú vas a vivir muchos años", reveló la Bigorra.