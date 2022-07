Esposa de Fernando del Solar defiende a Ingrid Coronado tras ser ataca en redes

Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar, salió en defensa de la conductora Íngrid Coronado luego de que fuera atacada por usuarios de redes sociales, por supuestamente haber abandonado al ex conductor de Venga la Alegría tras serle detectado el cáncer de pulmón.

Fue durante una conferencia de prensa, en la funeraria donde están velando los restos de Fernando del Solar, donde Anna Ferro respondió una de las preguntas que los reporteros le hicieron en torno a los ataques en internet que recibió Ingrid Coronado.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad”, aseveró Anna Ferro.