Jaime Maussan se lanza vs Mafe Walker: "¿Cómo la vamos a tomar en serio?"

Jaime Maussan, periodista y experto en fenómenos OVNI, dio su opinión sobre Mafe Walker, luego de ser invitada en Venga la Alegría para hablar de sus supuestos dones alienígenas.

Luego de hablar sobre los avistamientos OVNI en Tijuana, se le cuestionó al periodista sobre Mafe Walker a lo que respondió que no tiene fundamentos.

‘Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena, por favor no hablemos de ella’