VIDEO: Carlos Santana se desploma en pleno concierto y preocupa a sus fans… ¡Fuerza ídolo!

El guitarrista mexicano, Carlos Santana, se desvaneció mientras tocaba en un concierto en la ciudad de Michigan en los Estados Unidos la noche de ayer.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT