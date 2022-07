“Olvidé comer y beber agua”, dice Carlos Santana tras desmayarse en el escenario

El guitarrista mexicano, Carlos Santana, se pronunció sobre su desmayo la noche de ayer durante una presentación en la ciudad de Michigan en los Estados Unidos, ya que aseguró que se desvaneció debido a que olvidó comer y tomar agua.

Fue a través de su cuenta oficial de Facebook, donde Carlos Santana habló sobre su desvanecimiento ocurrido anoche en el Pine Knob Music Theatre, el guitarrista manifestó sentirse mejor y agradeció el cariño de los fans.

“Olvidé comer y beber agua, así que me deshidrate y me desmaye, pero ya me siento mucho mejor por lo que les agradezco todo el apoyo. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, aseveró Carlos Santana en Facebook.