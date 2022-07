Jorge Falcón ya tiene firmada su voluntad anticipada: “si me da cáncer que me dejen morir” (VIDEO)

El comediante mexicano, Jorge Falcón, aseguro que ya tiene lista y firmada su voluntad anticipada, la cual dice que en caso de que padezca cáncer o alguna enfermedad terminal, quiere que lo dejen morir en paz.

“Tengo una carta escrita para que no me pueden hacer nada; si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama voluntad anticipada”, aseveró Jorge Falcón.