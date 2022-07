Te sorprenderá saber cuántos días ha estado Belinda sin bañarse (VIDEO)

La cantante y actriz Belinda causó reacciones negativas luego de revelar algunos datos sobre su higiene personal.

Por medio de una entrevista que Belinda ofreció al medio español Freeda, fue cuestionada sobre sus hábitos de higiene, se le preguntó cuánto es el tiempo máximo que ha pasado sin bañarse:



“Tres, máximo pero no me gusta estar sin ducharme”, dijo.



La frase no dejó muy convencidos a los usuarios quienes respondieron al instante.

La usuaria Abbry Adrianna escribió, “¿3 días sin bañaaar?, Belinda no manches”, mientras que Mariela C dijo, “Menos mal que a la Beli no le gusta estar sin bañarse mucho tiempo”.

Asimismo Helen Carolina G.S no podía creer el comentario de la actriz, “!3 días sin ducharse!, ¿Por qué?.

El medio también le preguntó cuál fue la mejor sorpresa que le dieron este año a lo que respondió que formar parte de la serie.