Andrea Legarreta recuerda el día en que rechazó a Luis Miguel

Andrea Legarreta es una de las figuras de televisión nacional más conocidas y pese a que lleva 22 años de casada con Erik Rubín, la conductora reconoció que se arrepintió de haber rechazado a Luis Miguel.

La conductora de Hoy, recordó la ocasión en la que coincidió en un restaurante de Acapulco con Luis Miguel, mientras ella se encontraba con su familia.

De acuerdo al relato de Legarreta, en aquella ocasión Luis Miguel se sentó un par de minutos a conversar con ella y su familia para después retirarse de su mesa.

Pero tras retirarse de la mesa de la conductora, una persona del staff de seguridad de Luis Miguel se acercó a ella para invitarla a una cena en la casa del cantante.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchas mujeres hubieran hecho, Andrea se negó porque en ese momento tenía novio.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con el paso de los años porque yo tenía novio. Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho… y dije ‘tengo novio, no, muchas gracias, no puedo’ y con los años este novio me puso los cuernos”