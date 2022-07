“Mónica Dossetti no corre peligro”, dice Fiscalía de Morelos pese a confirmar agresión de su hermano

Luego de Mónica Dossetti, actriz recordada por su participación en telenovelas como ''El Premio Mayor'' ", la Fiscalía General del Estado de Morelos vigila la casa de la actriz para evitar más agresiones en su contra.

El fiscal general de la entidad, Uriel Carmona Gándara, estuvo en entrevista con el programa De Primera Mano donde indicó que el material gráfico ya fueron confirmados mientras que la actriz, a pesar de las imágenes, "no corre riesgo".

“Ya no corre riesgo, hablé con ella y me dijo que estaba contenta con el cuidado de José (Dossetti), pero no nos vamos a quedar con su versión e investigaremos a fondo. Ella está a salvo y las medidas de seguridad en Morelos están funcionando”, dijo.