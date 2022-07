Ricardo de La Cotorrisa dice que es tímido y nunca se acerca a las mujeres (VIDEO)

El conductor de La Cotorrisa, confesó que de todas las mujeres con las que ha salido, no se ha acercado a ninguna debido a su timidez.

A través de una de las emisiones de La Cotorrisa, el conductor expuso frente a la actriz Martha Higareda que siempre le ha dado miedo ser rechazado, por lo que prefiere ser presentado.

‘A mí me da tanto miedo el rechazo, que de hecho todas las personas con las que he salido, me las presentaron, hasta la fecha yo no me atrevo a acercarme con una mujer que yo no conozca a hacerle la plática’