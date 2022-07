Hermano de Mónica Dossetti dice que la estranguló porque quería "darle un escarmiento" (VIDEO)

José Dossetti, dio la cara ante algunos medios de comunicación y reveló qué lo orilló a atacar a la actriz, quien padece esclerosis múltiple.

Dossetti fue interceptado por algunos reporteros, quienes le preguntaron por qué motivo intentó estrangular a su hermana.

Aunque al principio José Dossetti se negó a hablar, después decidió romper el silencio y habló de lo ocurrido en el video que fue filtrado por su vecino Pepe Cabello, con quien tenía planeado grabar un documental sobre la esclerosis múltiple de Mónica Dossetti, por lo que sus cámaras estaban en la casa de la actriz.

Respondió sin tapujos que entró en un momento de desesperación, porque, así como el enfermo sufre, lo hace el cuidador.

Detalló que desde hace 14 años cuida a la actriz y el día que fue grabado el video, la vida que lleva y el no tener los recursos necesarios para ayudar a su hermana, lo rebasaron.

"Porque uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo; porque amo a mi hermana y la quiero ayudar. La cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones", dijo al programa de espectáculos "Ventaneando".

Cuando le cuestionaron qué evitó que cometiera una locura, es decir, asesinar a su hermana, quien apareció en televisión por última vez en 2015, dio a entender que quería castigar a la famosa.

"Yo mismo me detuve, porque al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie, solamente esas lecciones que a veces la mamá nos da a golpes, algo así me sucedió", confesó