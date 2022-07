Yordi Rosado revela que terminó en el psicólogo tras ver a La Llorona (VIDEO)

El conductor, Yordi Rosado, señaló que ha tenido varias experiencias paranormales que lo traumaron en la infancia, como ver a la mítica ‘La llorona’.

A través del programa "De noche con Yordi" relató que cuando estaba muy pequeño tuvo varias experiencias, asimismo, reveló que desde chico le tenía mucho miedo a la oscuridad.

"Tenía un miedo a la oscuridad perrísimo, entonces en las noches me despertaba y corría al cuarto de mis papás. Todas las noches me paraba con terror” dijo Yordi Rosado

Antes esto, tuvo que asistir con un psicólogo para lograr que ese sentimiento se fuera.

Asimismo, recordó que hubo una ocasión que se le quedó muy grabada, ya que vio a una señora vestida de blanco que voló hacia él, lo que generó mucho pánico en toda su familia.

“Me acuerdo que un día tendría como unos 6 años y me despierto, paso de mi cuarto al cuarto de mis papás. De repente me paro y veo una señora volando con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos a La Llorona”

El famoso continuó diciendo que incluso sintió que "La llorona" lo agarró de los brazos y hasta le habló, sin embargo, el grito que soltó fue tan fuerte que sus papás fueron a ayudarlo de inmediato y como lo vieron tan asustado, hasta llamaron a la policía.

“Siento que me agarra en sus brazos y me empieza a levantar, y yo un grito… Mi papá se paró como loco, mi mamá se despertó, me ven en el piso y yo ‘Una señora me agarró. Tan real me vieron que mi papá llamó a la policía, empezaron a buscar en la casa, no es posible que este niño esté llorando de esta manera”, agregó el famoso.