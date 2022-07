Tunden en redes a Horacio Villalobos por decir que “Cantinflas” y el “Chapulín Colorado” son perdedores

Si La Academia se ha vuelto un programa polémico, ahora generó un dilema cuando el juez Horacio Villalobos dijo que a los mexicanos les gusta apoyar a perdedores, poniendo como ejemplo “Rubí”, “Chapulín Colorado” y “Cantinflas”.

Dicho comentario lo dijo minutos después de que Rubí interpretara el tema “Te aprovechas”, del Grupo Límite. Interpretación que no le gustó a Villalobos.

Ante las declaraciones, compañeros del jurado, como Lola Cortés, le dijo que tuviera más cuidado con lo que decía, pero él respondió diciendo que hablaría lo que él se le dé la gana.

Aunque Rubí recibió elogios de los jueces, menos a Horacio.

“Eres graciosa, dicharachera, imitas y todo; cuando entras al escenario, exceptuando hoy, me pones carita de nada, no expresas nada. Hoy expresaste muchísimo más, evidentemente no naciste con el don como te lo dije ayer”.