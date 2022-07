¡Humildad! Karely Ruiz recuerda cuando vendía chicles en la calle

La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, siempre ha señalado que no le avergüenza su pasado, por lo que volvió al puesto de dulces que tenía su familia.

A través de Instagram en donde Karely Ruiz compartió que visitó el puesto de dulces que antes junto a su familia atendía cada que salía de la escuela.

La famosa, anteriormente en entrevista con el youtuber Gusgri, recordó su vida antes de las redes; compartió que antes vendía en la calle “dulces, semillas, cacahuates y más”:

Por ello, para demostrar que ella no se avergüenza de su pasado, Karely Ruiz recientemente acudió al local en donde era comerciante junto a sus padres.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo venía dulce y apoyaba a mis papás y lo seguiré haciendo”, escribió Karely Ruiz en la postal que casi de inmediato se volvió viral.