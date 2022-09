Belinda responde al insulto que le hizo fan de Christian Nodal: “Fue misógno” (VIDEO)

La famosa cantante, Belinda, se ha mantenido al margen de los comentarios de su ex pareja, Christian Nodal, luego de su separación, sin embargo, esta vez, alzó la voz.

Fue hace una semana que Nodal creó polémica debido a un video en donde se le veía junto a un cantante, en donde interpretaron una canción de Vicente Fernández.



Sin embargo, el cantante empezó a insultar a Belinda y Nodal no hizo nada para defender a su ex novia. Esto generó una ola de críticas no sólo en contra de Christian Nodal, sino también del cantante conocido como El charro de Toluquilla. Debido a esto salió a pedir una disculpa, la cual publicó por medio de un video en



“Me siento muy arrepentido de haberle faltado el respeto a Belinda en la manera en que lo hice, me dejé llevar. Te pido perdón Belinda, no tengo el gusto de conocerte. También a las mujeres que se sintieron ofendidas por esto, sé que es algo que no se debe hacer, lo hice y estoy arrepentido. Desde el fondo de mi corazón te pido perdón, Belinda”, dijo.



Y aunque Belinda se había mantenido al margen de esta polémica, la famosa ya reaccionó a lo sucedido y a su estilo, la intérprete de Luz sin gravedad contestó al hombre que la insultó. Fue por medio de un comentario que la también actriz dejó en el canal de YouTube de Trending News by Monick, periodista que habló sobre el video que involucró a Belinda y pidió un alto a la violencia de género.