¿Pos qué le hicieron? Eduin Caz se enoja en pleno concierto (VIDEO)

Grupo Firme se ha convertido en una de las pocas agrupaciones que logra el lleno total o agotar todas sus entradas para un concierto, sea en México o en cualquier otra parte del mundo.

Sin embargo, como cualquier agrupación, deben respetar los reglamentos a los que son contratado, para no ponerlos en riesgo ni alteren sus presentaciones. Por tal motivo, durante uno de sus eventos en Las Vegas, Eduin Caz se molestó por no continuar con su presentación por más tiempo.

A través de un video difundido en redes, se ve al vocalista bastante molesto tras no dejarlo seguir con el show después de la hora pactada. Pues en anteriores ocasiones, Caz ha pagado multas por excederse del tiempo.

“Yo no pensé que se fueran a poner así, jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día, yo no lo pensé, me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa, ¿ok? Muchísimas gracias”, dijo Eduin al público.