Él es el Charro de Toluquilla, la persona que se arrepintió de insultar a Belinda (VIDEO)

Hace unos días se viralizó un video en el que una persona insultó a la ex prometida de Christian Nodal, la cantante y actriz Belinda y ese hombre, es un cantante mexicano llamado Jaime García, conocido como el “Charro de Toluquilla”.

Todo ocurrió en una reunión en Jalisco, México, donde estuvieron Nodal y Jaime García y el ‘Charro de Toluquilla’ le arrebató el micrófono al cantante de regional mexicano para decir ‘fíjate Christian…con mi alma rota, chin… tu mad… Belinda’

Belinda reaccionó a los insultos y ataques en su contra en un video compartido en redes sociales por Trending News by Monick en el que pide un alto a la violencia de género.

Ahora, el conocido también salió a dar la cara al público y pidió perdón por los comentarios hechos en contra de Belinda.

"Después de lo que ha pasado y lo que pasó, como me saluda la gente en la calle. Me dicen: 'Charro, ya eres famoso' y yo les digo: 'No, no. Yo ya era famoso y lo que pasa es que cometí un error", empieza explicando el hombre en un video compartido en su cuenta de Facebook, Jaime García.