¿Todo bien en casa? Nodal dedica la misma canción a Cazzu que le cantó a Belinda (VIDEO)

El cantante Christian Nodal generó polémica debido a que, en su presentación en Estados Unidos, decidió cantarle a su novia la misma melodía que, siete meses atrás, interpretó en honor a su exprometida, Belinda.

La canción se la cantó en su cumpleaños número 23, cuando Belinda le hizo una fiesta sorpresa al cantante.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, se le oye decir al famoso.