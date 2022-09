Dr. Simi le responde a Rubén Albarrán tras romper un muñeco en concierto (VIDEO)

Luego de que el cantante de Café Tacvba, Rubén Albarrán, destrozara un muñeco del Dr. Simi en un concierto, el personaje le respondió con todo y video.

A través de TikTok de Dr. Simi apareció un video en el que se ve a la botarga del famoso personaje y muestra al equipo encargado de la fabricación de los muñecos, haciendo unas reparaciones.

“Esa noche que la chilanga banda me aventó al escenario, me trataron mal. Pero una mañana me dejé caer con mis amigos de CINIA y me dejaron como nuevo”, se podía leer en el clip temporal de la plataforma.