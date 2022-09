Fanático le truena los dedos a Luis R. Conriquez, cantante de corridos y él detiene concierto (VIDEO)

Luis Roberto Conriquez, mejor conocido como Luis R. Conriquez se ha convertido en uno de los cantantes de regional mexicano más populares de México y esta vez un fan le trono los dedos en un concierto y él de inmediato detuvo su presentación para exigir respeto.

De acuerdo con un video que ya está en redes, se puede ver a la banda que ya se encontraba tocando el inicio de una de sus canciones cuando el cantante les pidió que se detuvieran pues había identificado algo que le había molestado.

"Pérate, pérate. Aquí el viejo me esta tronando los dedos, ¿Por qué me truena los dedos, compa? ¿Por qué me truena los dedos, viejo? Cálmese, pa. Cálmese, a la ...", gritó el cantante mientras los miembros de su banda observaban la situación.