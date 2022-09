“Siento que me ahogo”: Shakira rompe el silencio tras su separación con Piqué

La famosa cantante, Shakira, habló por primera vez sobre lo que se encuentra viviendo tras su separación con el futbolista, Gerard Piqué.

En exclusiva para la revista ELLE Estados Unidos, la madre de dos habló de su separación, el accidente de su papá y cómo está superando este trago amargo que ha estado acompañado por un puñado de historias que, según ella, ha creado la prensa.

“Siento que me ahogo, Me cuesta trabajo hablar de esto porque es la primera vez que lo hago y es un asunto muy privado. Me he mantenido callada porque he querido procesar todo. Y sí, es difícil hablar de ello, sobre todo porque sigo tratando de superarlo. Además, estamos hablando de una separación pública en la cual están involucrados mis hijos también”, explicó Shakira

“No hay un lugar en el que me pueda esconder. No puedo caminar en el parque, no podemos ir a comer un helado o hacer cualquier cosa porque los paparazzi están sobre nosotros”, aseguró.