Aislinn Derbez habla por primera vez sobre la salud de Eugenio Derbez

Luego de semanas al margen del accidente de su padre Eugenio Derbez, la famosa, Aislinn Derbez, quien ha sido criticada por estar de fiesta mientras su papá sufre, rompió el silencio sobre el tema.

Hace un par de días, el actor, reapareció en las redes sociales con una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en la cual dio los detalles del incidente que tuvo hace unas semanas.

El famoso confirmó que el percance del cual fue víctima ocurrió por estar jugando con unos lentes de realidad virtual, aparentemente alentado por su hijo Vadhir Derbez.

“Una noche antes de regresar a mi casa, mi hijo me dijo que jugáramos realidad virtual […] Me convenció, me puse los lentes y tuve este accidente estúpido […] Me tropecé con algo que había en el piso y cuando caminé, reaccioné a lo que vi en realidad virtual. Moví los pies y fui a dar a unos escalones”, explicó.