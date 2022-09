Shakira en modo creativa; anuncia retraso en su nuevo álbum, porque tiene muchas ideas

Shakira compartió cómo va la producción de su nuevo disco y aunque parecía que la cantante estaba cada vez más cerca de terminarlo, resulta que no es así.

Desde junio Shakira ha sido tendencia por ponerle fin a su relación con Gerard Piqué y por ahora ha decidido concentrarse en sus hijos y en su próximo disco.



Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble… pic.twitter.com/OhDPTzpYKf

A través de sus redes sociales, Shakira compartió cómo va la producción de su nuevo disco y aunque parecía que la cantante estaba cada vez más cerca de terminarlo, resulta que no es así.

En una publicación la intérprete de Ojos así explicó que en los últimos días se ha sentido muy creativa y le ha hecho cambios a varias de las canciones que estarán incluidas en el álbum, por lo que todo esto ha retrasado la producción de su próximo material.



“Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble…”.



Por ahora Shakira ha publicado dos canciones, entre ellas Don´t Wait Up y su éxito Te felicito al lado de Rauw Alejandro, tema que muchos aseguran tiene dedicatoria para Gerard Piqué, aunque esto no ha sido confirmado por la colombiana.

Además de estas canciones, Shakira ha estado activa en la música y ha colaborado con los Black Eyed Peas en Girl Like Me y Don´t You Worry, canción en la que también participa David Guetta.

Y aunque la famosa ha estado concentrada en su carrera tras la separación con el padre de sus hijos, recientemente dio una entrevista a la revista ELLE en la que por primera vez habló sobre el fin de la relación con Piqué, con quien estuvo por diez años.