Ana Claudia Talancón cuenta su experiencia con los OVNIS: “a mí me tocó ver uno”

En un encuentro con medios de comunicación, la actriz mexicana Ana Claudia Talancón aseguró que los objetos voladores no identificados si existen.

Además, la actriz relató que ella misma vio un OVNI cuando estaba de vacaciones en compañía de su padre.

“A mí me ha tocado ver OVNIs. Una vez estaba nadando en un cenote en Cancún, que es un río de agua subterránea y, de pronto, mi papá me dice, ‘¡mira, qué es eso!’, y era una pelotita. No tenía forma de platillo, honestamente, era como una pelotita de metal”