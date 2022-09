Esta es la hermosa canción que Andrés García quiere que toquen el día de su funeral

Luego de que Andrés García asegurará que está “viviendo sus últimos días”, ahora ha dado a conocer el nombre de la canción que quiere que pongan el día de su funeral.

Fue el propio actor, quien, al ser hospitalizado, dijo que ya ha pensado en cómo será el día de su partida y reveló que quiere que lo despidan con “Amor eterno”, uno de los temas más populares a nivel mundial y que fue escrita por Juan Gabriel e interpretada también por Rocío Durcal.

Cabe mencionar que esta canción fue escrita por Juan Gabriel tras la muerte de su madre y es por la letra que muchas personas la utilizan para despedir a familiares, ya que habla sobre el amor que dura para siempre y es por eso que Andrés García quiere que lo despidan con ese tema musical.

Aunque Andrés García tiene más de 15 años retirado de la vida actoral, se mantiene en contacto con sus seguidores a través de redes sociales y su canal de YouTube, en donde constantemente comparte información de su día a día.

“Quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil. Quiero advertirles a los jóvenes y no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, porque no es agradable, yo ya cumplo 82 años y me diagnosticaron esta enfermedad, yo pensé que eran cuentos de nuestros papás, nunca conocí a nadie con cirrosis hepática”, dijo en un video.