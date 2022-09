‘No podíamos verlo’: Ex empleada de Luis Miguel habla sobre la relación laboral

La ex trabajadora de Luis Miguel asegura que 'El Sol' no deja que empleados lo vean a la cara, cuando llegaba tarde.

Luis Miguel es uno de los cantantes más reconocidos, pero también uno de los más polémicos, por esto la declaración de una mujer ligada a la empresa de ‘Ocesa’ que trabajó junto a él.

Y es que aseguró que ‘El Sol’ no dejaba que los trabajadores se le quedaran viendo.

Fue en entrevista con Alex Larracilla, en donde la ex empleada de Luis Miguel, Ana Villarin, contó su experiencia de laborar junto a él.

Explicó que con el cantante firmaron un acuerdo de confidencialidad sobre el cantante. Asimsmo dijo que Luis Miguel, siempre llegaba tarde al lugar en donde presentaría concierto, por lo que siempre los eventos musicales comenzaban rápido.

Ana Villarin explicó que por si fuera poco, los trabajadores no lo podían ver.



“Cuando llegaba Luis Miguel, que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo”, contó. En este sentido, aseguró que ante su presencia, los trabajadores debían ver hacia la pared. “Porque no le gustaba, entonces todos nos teníamos que voltear hacia la pared”, admitió.



Tras la confesión, la ex trabajadora de Luis Miguel no quiso dar más detalles, pues firmó un contrato de confidencialidad, algo que no pasaba con muchos artistas.