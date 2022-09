¡Lo dejaron como pirata! Adame asegura que no puede ver de un ojo tras golpiza (VIDEO)

Luego de la fuerte golpiza que recibió cerca de su domicilio en la CDMX, mientras presenciaba un homicidio, Alfredo Adame rindió su declaración ante la Fiscalía y posteriormente fue trasladado al hospital, puesto que no podía ver nada del ojo derecho.

Adame explicó al salir del hospital que podría tener serios daños a consecuencia del golpe, puesto que presenta una herida en la ceja y pómulo derecho, lo que le provocó no pueda tener visión.

“Tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”, dijo en entrevista al programa “Venga la alegría".

Además Alfredo explicó a detalle que fue lo que pasó, negando que estuviera grabando el homicidio.

“Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y le dije ‘oye te puedo ayudar en algo’ y me dijo ‘tú lárgate de aquí pinche chismoso’ y me tira un trancazo y lo evado. Entonces llega otro por atrás y me avienta un puñetazo”.