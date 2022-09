Este es el lugar donde asesinan a un hombre y luego golpean a Alfredo Adame (VIDEO)

A través de un video quedó registrado el momento en que un hombre y una mujer son baleados por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, siendo los hechos que ocurrieron en la alcaldía Tlalpan, supuestamente frente a la casa de Alfredo Adame.

En la grabación se puede observar cómo van caminando dos personas cuando de repente dos sujetos a bordo de una moto se les acerca y le dispara al hombre, cayendo de inmediato al suelo, mientras que la mujer también se derrumba.

Luego de que oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) se dieron cuenta del crimen, comenzaron a perseguir a los responsables. Uno de los agresores se subió a una Journey roja, donde lo esperaba otro cómplice que iba manejando, sin embargo, dicho vehículo fue visto por un policía que trató de detenerla, pero desafortunadamente fue baleado y murió.

Los hechos se registraron en las calles El Mirador y Cerrada de Mirador de la colonia Ejidos de San Pedro Mártir en Tlalpan, siendo el lugar donde más tarde el actor Alfredo Adame sería golpeado por grabar a las víctimas.

“Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y le dije ‘oye te puedo ayudar en algo’ y me dijo ‘tú lárgate de aquí pinche chismoso’ y me tira un trancazo y lo evado. Entonces llega otro por atrás y me avienta un puñetazo. Tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”, dijo el conductor en entrevista al programa “Venga la alegría".