"Estoy muy débil": Andrés García reapareció tras cinco días en cama (VIDEO)

Andrés García a través de su canal de YouTube, informó a sus fans cómo se encuentra en la actualidad y tras caer de unas escaleras, que le ha provocado múltiples padecimientos que lo han tenido en cama en los últimos días.

“Sigo molido, no he ido ni a sacarme radiografías, pero me duele todo el cuerpo, la espalda, no puedo caminar ya, no me puedo casi ni parar de una silla"