¡Ozuna va por Shakira! Se deshace en halagos para la colombiana (VIDEO)

Shakira volvió a ser noticia, pero esta vez no por la polémica separación con Gerard Piqué, sino por ser relacionada con el cantante Ozuna.

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete puertorriqueño le envió un elogio a la cantante colombiana que destapó rumores en el mundo de la farándula.

El mensaje levantó la sospecha de un posible romance, pues anteriormente, Ozuna había confesado que su amor platónico era Shakira, sin embargo, su aparición juntos no fue más que para hacer una colaboración musical con el tema ‘Mitomanía’.

Ozuna han mostrado que admira y consideran atractiva a la colombiana, generando reacciones entre los fanáticos de la cantautora.

De igual manera Ozuna se deshace en halagos para Shakira, cada que es cuestionado sobre cómo fue su encuentro con ella.

“Fue bien bonito, uno de mis sueños era grabar con ella, me encanta su música, su bonita energía, me encantó compartir con ella, me encantó verla, me encantó abrazarla”, mencionó Ozuna para 'El gordo y la flaca'.