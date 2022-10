Nodal celebra insultos de sus fans contra Belinda y recibe duras críticas (VIDEO)

Christian Nodal, ha sido señalado de machismo y de seguir fomentando la misoginia en contra de su ex pareja Belinda, pues sus fans lanzaron insultos en contra de la famosa y él actuó como si nada, durante un concierto en un palenque de Guadalajara.

Por medio de un video que ya circula en redes sociales, se muestra el lamentable acto que los fans de Nodal hicieron en contra de Belinda.

En coro, mientras Nodal estaba en el escenario, algunos asistentes comenzaron a insultar a la mamá de Belinda.

Mientras tanto, Nodal reaccionó como si nada pasara, como si no escuchara. Aunque en su rostro se esbozó una ligera sonrisa.

Momentos después, Nodal decidió hablar sobre lo ocurrido. Indicó que él no puede cuidar lo que diga el mundo.

"Yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo", dijo Nodal sin seriedad.

Por ello, como era de esperarse, las críticas contra Nodal no se hicieron esperar. Lo tacharon de machista y misógino, pues fue el cantante quien inició a hablar mal de su ex pareja.

"Claro que no puede cuidar la boda de todo el mundo, pero están en su concierto y debió decir que no se insultaba a nadie"; “Nodal es un macho”; “Él tiene la culpa por no ponerles un alto”; “Cazzu, agárrate”; "Con el tono que lo dice tono de burla", se lee entre comentarios depositados en diferentes redes sociales.