¡Ni lo topan! Hijos de Alfredo Adame no se enteraron de la golpiza que le dieron

Todo México se enteró de la golpiza que sufrió la semana pasada Alfredo Adame, pero sus tres hijos ni se enteraron pues no tienen la intención de hablar con el actor.

Pese a que Alfredo Adame ha manifestado que teme por su seguridad, pues supuestamente los hombres que lo golpearon tienen nexos con narcomenudistas, su familia no se encuentra enterada de la agresión que sufrió y las lesiones que le provocaron.

Cuando el actor fue cuestionado sobre si sus hijos tenían conocimiento de su agresión o se habían comunicado con él, Adame señaló que solo su hija mayor lo había buscado.

Sin embargo, Diego, Sebastián y Alejandro, hijos que tuvo con su ex esposa Mary Paz Banquells no están interesados en saber el estado de salud de su papá.

Tras la golpiza que sufrió Alfredo Adame, sus hijos fueron cuestionados sobre que opinaban de la agresión, pero ellos señalaron que ni siquiera estaban enterados.

“Es que no lo vi, vi un video de que lo habían golpeado y nada más. No es algo que me incumba o que yo me tenga que meter u opinar, él sabe lo que hace”