'Ya supérame' y 'Tusa' Karol G canta a todo pulmón junto a Grupo Firme (VIDEO)

El pasado sábado Karol G ofreció un concierto en el recinto Payne Arena, ubicado en Hidalgo, Texas, Estados Unidos. Aunque su presentación estuvo plagada de momentos inolvidables, sin duda, la gran sorpresa de la noche fue la aparición de Grupo Firme.

El público no paraba de aplaudir cuando Eduin Caz subió al escenario junto al resto de sus compañeros para cantar a lado de Karol G, quien hace unos días se volvió tendencia en redes sociales tras sufrir nuevamente un tropiezo en un escenario de Miami.

Así fue el show de Karol G y Eduin Caz

La artista colombiana entonó a todo pulmón Ya supérame, la canción más conocida y exitosa de Grupo Firme. Durante la presentación, de vez en cuando, las estrellas dejaban que el público se uniera a ellos y cantara al unísono los versos del coro.

Eduin Caz agradeció a Karol G por la invitación a su show, a lo que la famosa señaló que estaba feliz de haber contado con su presencia: "Ustedes no saben cómo yo me siento esta noche de tenernos en el escenario, ya me tienen que invitar ustedes a mí".

Pero eso suele fue una parte del concierto, ya que la banda sorprendió al interpretar nada más y menos que Tusa, la canción que catapultó a Karol G al estrellato mundial.



"Tú tienes que escuchar nuestra versión y la tienes que cantar con nosotros esta noche", dijo Eduin Caz antes de cantar el tema de la colombiana.



Con intensos movimientos de cadera y saltos en el escenario, el vocalista de Grupo Firme y Karol G demostraron que el reguetón y la música regional mexicana pueden dar pie a memorables colaboraciones.

Con información de Milenio