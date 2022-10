¡Jala jala jala! Eduin Caz reconoce haberse drogado tras la pelea del 'Canelo'

El cantante Eduin Caz, ha dejado en claro en varias ocasiones que busca ser un ejemplo para todo su público por lo que suele ser sincero y dar a conocer detalles de su vida privada.

Recientemente, durante una plática con el reggaetonero Nicky Jam, Eduin Caz reconoció haber consumido drogas y narró su experiencia al hacerlo. El intérprete de Ya supérame admitió que fue en Las Vegas luego de la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez durante una fiesta con amigos y conocidos.

Hay que recordar que Eduin Caz fue uno de los invitados especiales del 'Canelo' a su pelea con Gennady Golovkin e incluso estuvo presente en sus vestidores minutos antes de salir a combatir, como era de esperarse, luego de la victoria del boxeador mexicano salieron a festejar.

Eduin dejó en claro que ellos no tienen ninguna adicción a las drogas, pues asegura que ni siquiera fuman y que su único vicio es el alcohol, pero en esa ocasión no se negaron a recibir una gomita con droga.

“Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando, e iban otros amigos que les gusta fumar, yo no fumo. Te lo juro que no uso drogas, no es lo mío y no se me da; la borrachera bienvenida, pero las drogas no es lo mío y me dice un amigo: ‘No que todos’, traía unas gomitas y me dio una gomita”, cuenta Eduin Caz durante su charla con Nicky Jam.