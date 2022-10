Belinda muestra fascinación por Tiffany la novia de Chuky ¿se disfrazará de la muñeca asesina?

Belinda mostró su diseño terrorífico de uñas y su fascinación por Tiffany, la novia de Chuky, por lo que sus seguidores creen que este año podría disfrazarse de la muñeca asesina.

A través de sus historias de Instagram, la cantante ya está viendo lo de su disfraz para Halloween 2022 y eso quedó claro cuando enseñó que ya se cambió el diseño de uñas por algo con temática tenebrosa.

Belinda no había compartido su fascinación por la saga de Chuky, pero ahora usó su Instagram para revelar que ama a Tiffany, la novia del muñeco diabólico.

“No puedo de la felicidad, vean los detalles, mi Tiffany, saben cuánto tiempo había estado esperando este momento, no, no, no, me encanta”. Belinda, cantante.